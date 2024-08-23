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في شيكاغو بولاية إلينوي ولليوم الخامس على التوالي..

نشطاء يطالبون الحزب الديمقراطي دعم القضية الفلسطينية

نشطاء يطالبون الحزب الديمقراطي دعم القضية الفلسطينية
الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

طالب نشطاء يمثلون "منظمات إنسانية وحقوقية وجمعيات مدنية واتحادات عمالية وطلابية"، من الحزب الديمقراطي الاميركي، باتخاذ خطوات عملية من شأنها أن تنهي العدوان على قطاع غزة بشكل فوري.

العالم - الاميركيتان

وواصل النشطاء مظاهراتهم واعتصامهم "في ختام فعاليات المؤتمر الوطني للحزب"، وأمام مقر انعقاد المؤتمر في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بوقف العدوان على القطاع وإنهاء الابادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر ، ودعم الحقوق الفلسطينية لإنهاء الصراع في المنطقة.

وفي ذات السياق اعتصم أعضاء من الحزب الديمقراطي "غير الملتزمين" لأكثر من 26 ساعة أمام مركز "يونايتد سنتر" مقر انعقاد المؤتمر احتجاجاً على عدم السماح لهم بالتحدث أمام المندوبين في المؤتمر لإقناعهم برسالتهم من التصويت بغير الملتزم في الانتخابات رفضاً للدعم الاميركي لكيان الاحتلال في عدوانه على غزة.

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