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حزب الله: استهدف مجاهدونا موقع المالكية بقذائف المدفعية

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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