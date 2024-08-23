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حزب الله: استهدف مجاهدونا التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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