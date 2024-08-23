'الشاباك' يعترف بإرهاب المستوطنين ويحذّر من خطورة جرائمهم

العالم - الاحتلال

وقال إن الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في اعتداءاتهم الإرهابية ضدّ الفلسطينيين، تسعى إلى قيادة "النظام إلى فُقدان السيطرة"، مشيرا إلى أن الضرر الذي لحق بكيان الاحتلال من جرّاء ذلك، "لا يُوصف".

جاء ذلك، بحسب موقع "عرب 48" في رسالة بعث بها بار، الأسبوع الماضي، إلى نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، ووزراء آخرين.

وأشار بار، إلى أن اعتداءات المستوطنين المحتلين باتت "منذ فترة طويلة ظاهرة واسعة النطاق ضد الفلسطينيين"، لافتا الى أن المستوطنين و"شبيبة التلال" يرتكبون الجرائم "في بعض الأحيان، باستخدام وسائل قتالية (أسلحة) وزّعتها حكومة الاحتلال".

كما اشار رئيس "الشاباك" إلى اقتحام ألفين و958 مستوطنا، المسجد الأقصى في الثالث عشر من الشهر الجاري، حينما تقدمهم بن غفير؛ وقال إن "العروض التي شاهدناها، هي تعبير ملموس عن ذلك، والتقدم في هذا الاتجاه سيؤدّي إلى إراقة الكثير من الدماء".