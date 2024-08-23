تصريح مرعب لمسؤول: الموت هو الأمر الوحيد المؤكّد لسكان قطاع غزة +فيديو

العالم - خاص العالم

على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الابادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني تتعالى الدعوات والأصوات المطالبة بوقف فوري لهذا العدوان.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الدوية بشأن الأوضاع في منطقة غرب آسيا وفلسطين على وجه الخصوص.

وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، ان "يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن دون أي شروط أخرى. متى ستتحركون؟ سواء كان هناك اتفاق أو لم يكن، ليس هناك عذر لاستمرار "إسرائيل" في قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء'.

منصور اعلن دعمه الكامل لمطلب الامم المتحدة اجراء حملة تطعيم عاجلة ضد فيروس شللل الاطفال، محذرا من ان اي عرقلة لهذه الجهود ستكون بمثابة دليل إضافي على نية تل ابيب بالإبادة الجماعية.

إلى ذلك، دعاتور وينسلاند إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، محذرا من أن قطاع غزة يحتاج إلى عقود للتعافي من آثار العدوان الاسرائيلي.

حيث اكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في غرب آسيا،تور وينسلاند، ان "الحرب في غزة تواصل إيقاع خسائر فادحة مع مقتل أكثر من أربعين ألف فلسطيني والوضع بالضفة الغربية بمثابة برميل بارود، فيما تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات واسعة النطاق مع استهداف مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان كما تأثر أكثر من مئتي ألف فلسطيني في غزة بأوامر الإخلاء التي أصدرتها "إسرائيل" مؤخرا"

من جهتها، قالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى يلوح في الأفق مشيرة إلى وجود لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار.

وكانت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدغ، قد اعلنت في وقت سابق إن الموت هو الأمر الوحيد المؤكّد بالنسبة إلى مليونين وأربعمئة الف فلسطيني في غزة لا مفر لهم من القصف الإسرائيلي المتواصل، مشيرة إلى مواجهة تحديات غير مسبوقة فيما يتعلّق بانتشار الأمراض بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.