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مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف دواري دولة والدحدوح بشكل مكثف

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

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