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حريق كبير بقاعدة ميرون "الإسرائيلية" شمال فلسطين محتلة

حريق كبير بقاعدة ميرون
الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع حريق كبير في قاعدة ميرون العسكرية، في شمال فلسطين المحتلة بعد سقوط قذيفة صاروخية أُطلقت من جنوب لبنان في داخلها.

العالم- فلسطين المحتلة

وأفادت القناة 12 العبرية عن رصد 5 صواريخ عبرت من الأراضي اللبنانية إلى الشمال، وأضافت أنّه تمّ اعتراض بعضها ورصد سقوط صاروخ واحد من دون وقوع إصابات.

كما أعلن موقع والا العبري عن إطلاق 1091 صاروخا من لبنان في الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام، مشيرا إلى إجلاء 62 ألفا و480 مستوطنا من بلدات خط المواجهة مع لبنان منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر أن 44 شخصا قتلوا بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا، منذ بداية المواجهة مع حزب الله، بجانب اصابة إصابة 271 "إسرائيليا" بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش "الإسرائيلي".

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