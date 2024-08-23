شاهد.. اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا القصف المدفعي يتواصل من قبل المدفعية والاليات الاسرائيلية المتوغلة في مدينة خان يونس حيث تقصف مناطق شرق المدينة والمناطق الفاصلة بينها وبين مدينة دير البلح.

واضاف ان منطقة حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة تشهد اشتباكات عنيفة وضارية بين قوات الاحتلال والمقاومة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية أربع مجازر، راح ضحيتها أربعة وأربعون شهيدا، وأكثر من مئة وستين جريحا.

وأكد الناطق باسم مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة محمد صقر أن الطواقم الطبية تكافح لإنقاذ حياة الأطفال والنساء للحفاظ على العرق الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي.

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