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القسام تستهدف 4 دبابات إسرائيلية قرب مفترق أبو الدقة بحي تل السلطان غرب رفح

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

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