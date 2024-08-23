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القسام: مجاهدونا أقعوا قوة صهيونية بمدرسة في حي التل السلطان بين قتيل وجريح

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

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