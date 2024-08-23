طائرة مسيرة تخترق الأجواء العراقية وتقصف سيارة مدنية

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وذكر السومرية نيوز نقلا عن المصدر أن "طائرة مسيرة مجهولة يعتقد أنها تركية قصفت صباح اليوم سيارة مدنية يستقلها شخصان قرب منطقة سيد صادق في السليمانية، ما أدى الى مقتل احدهما واصابة الآخر بجروح".



وأضاف انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما تم فتح تحقيق بالحادث".

هذا واشارت قناة رووداو نقلا عن مصادرها ان السيارة كانت تقل عدداً من الصحفيين من قناة "ستيرك".

وقالت القناة ان سيارتين تعرضتا للاستهداف، أصيبت إحداهما بصاروخ، وكان داخل السيارة ثلاثة أشخاص، توفي اثنان منهم وأصيب آخر بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى.