الضفة الغربية على فوهة بركان والانتفاضة الثالثة على الطريق

العالم - خاص العالم

الوضع نحو المزيد من التدهور. وانتفاضة ثالثة على الأبواب، وتزايد الظاهرة المليشياوية العنيفة بين المستوطنين المتطرفين، هذه هي خلاصة المشهد في الضفة الغربية .

فالضفة الغربية قد تتحول إلى 'برميل بارود' نتيجة التصعيد العسكري الإسرائيلي. الكلام للمنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ، الذي حذر من أن ذلك سيؤدي إلى عنف مميت ويؤجج التوترات.

وقال تور وينسلاند "ينبغي التحذير من خطر أوامر الإخلاء في القطاع وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية. فالضفة الغربية تقف الآن على فوهة بركان بسبب العنف".

تحذير يأتي بعد الهجوم الارهابي للمستوطنيين على قرية جيت بقلقلية، والتي ادت الى استشهاد فلسطينيين واصابة اخر، وأضرم النار في منازل وسيارات لفلسطينيين التي قوبل بتنديد دولي واسع، ودعوات أميركية وأوروبية وأممية لمحاسبة منفذي الهجوم.

من جانبه رأى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الأوضاع في الضفة الغربية على وشك الانفجار وأنها تمر بحالة تنذر باندلاع انتفاضة ثالثة، لافتا بأنه ليس لدى الفلسطينيين خيار سوى النضال دفاعًا عن حقوقهم.

ارهاب المستوطنيين سيؤدي بحسب البرغوثي الى نهاية المشروع الصهيوني بعد ان تسبب بثلاث مشكلات كبرى لتل ابيب وهي صعود الفاشية وتشجيع حركة المقاطعة وفرض العقوبات عليها وتلاشي وهم الديمقراطية.

خطر اتساع ظاهرة الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، حذر منه رئيس الشاباك رونين بار، واكد ان الضرر الذي تسببه تلك الجرائم لتل ابيب لا يمكن وصفه.

تحذير من كارثة مقبلة لم يقل به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يقود تسليح المستوطنين الاسرائيليين ويحرض على استخدام العنف ضد الفلسطينيين ويحاول السيطرة على الضفة الغربية،لينسحب غاضبا من الاجتماع الوزاري.