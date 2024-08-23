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وول ستريت جورنال: مليونا فلسطيني اصبحوا محصورين بمساحة 15ميلا مربعا

وول ستريت جورنال: مليونا فلسطيني اصبحوا محصورين بمساحة 15ميلا مربعا
الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن مليونا شخص من سكان غزة أصبحوا محصورين في مساحة 15 ميلا مربعا، بحسب خبر عاجل للقاهرة الإخبارية.

العالم - فلسطين المحتلة

جاء ذلك في وقت طالبت فيه فلسطين مجلس الأمن الدولي بوقف فوري للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وعلى وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الابادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني تتعالى الدعوات والأصوات المطالبة بوقف فوري لهذا العدوان.

وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، انه "يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن دون أي شروط أخرى. متى ستتحركون؟ سواء كان هناك اتفاق أو لم يكن، ليس هناك عذر لاستمرار "إسرائيل" في قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء'.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الوحشي على غزة منذ السابع من أكتوبر، وارتفعت حصيلة العدوان، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 40265 شهيدا و 93144 مصابا حتى مساء أمس الخميس.

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