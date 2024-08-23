الأب يوليو: لا يجب ترك غزة وحدها حتى لا تتكرر مأساة كربلاء +فيديو

العالم - خاص العالم

وحول رسالته من تلبية الدعوات الجماهيرية لإعلان النفير والتظاهر اليوم الجمعة في كل مدن العالم، وفي مقدمتها الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إسنادا لغزة، ونصرة للمسجد الأقصى في ذكرى إحراقه. قال الاب عبدالله يوليو في حديث لقناة العالم ان رسالته هي التاكيد ان غزة ليست وحدها، وليس ما يجري من اعتداء على غزة وحدها بل كل مكان بالاراضي الفلسطينية ، مؤكدا ان معركة طوفان الاقصي تخصنا جميعا وهي اما ان نكون او لا نكون،مشددا على ضرورة عدم ترك غزة وحدها حتى لا تتجدد مأساة كربلاء. املا ان يتحقق النصر وتحرر فلسطين المحتلة.

واضاف الاب يوليو ان المطلوب من العالم ان يكونوا الى جانب المظلومين، وتوحيد الصف، كما ان على المسلمين والعرب جميعا ان يقفوا الى جانب المظلوم وغزة تمثل مظلومية العالم ومن واجبنا الانساني والوطني والديني ان نقف الى جانب المظلوم.

هذا وافاد مراسل العالم انه ستبدأ المسيرات بعد انتهاء صلاة الجمعة، فيما بدأ توافد بعض القيادات والمسؤولون والشخصيات البارزة تلبية للدعوات جراء استمرار عمليات الابادة الجماعية في قطاع غزة.

واشار مراسلنا الى ان هذه الدعوات لا تقتصر على الضفة الغربية والقدس المحتلة ومناطق 48 بل تمتد لكل بقاع العالم، وتطالب بالتدخل الدولي للضغط على كيان الاحتلال ووقف ما اسمته حركة حماس في بيانها المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

هذا ودعت حركة حماس الى النفير العام في جميع أنحاء العالم لدعم غزة والقدس، وقالت إن تكثيف الاحتلال لاقتحاماته وجرائمه في الضفة، وعمليات التخريب التي يقوم بها ما هي إلا ترجمة عملية لتصريحات ومواقف حكومة الاحتلال. بدورها دعت الكتلة الاسلامية في الضفة الى المشاركة في فعاليات الجمعة مع مرور خمسة وخمسين عاما على إحراق الأقصى.

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