44 قتيلاً و271 جريحاً إسرائيليا في المواجهات مع المقاومة اللبنانية

العالم - الاحتلال

وأفاد موقع “والا” العبري بمقتل 44 شخصا منذ بداية المواجهات مع حزب الله، بينهم 24 مستوطناً و19 ضابطا وجنديا وعامل أجنبي واحد.

وأضاف الموقع العبري أن 271 مستوطنا، منهم141 جنديا وضابطا، أصيبوا منذ بداية المواجهة مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشف الموقع أن 1091 صاروخا أُطلق من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة الشهر الماضي، بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع هذا العام.

وأفاد الموقع باحتراق 180 ألف دونم من الأراضي في شمال فلسطين المحتلة منذ بداية المواجهة مع حزب الله، لافتا إلى أن نحو 4400 دعوى تعويض عن الأضرار الناجمة في البلدات المتآخمة للحدود مع لبنان قدمت حتى الآن.

وبشأن خسائر قطاع السياحة في شمال فلسطين المحتلة، كشف الموقع أنها تتجاوز مليارا و150 ألف شيكل (حوالي 270 مليون دولار) بينما الخسائر المباشرة تصل إلى مليار و600 ألف شيكل.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية إن المواجهة المستمرة على الحدود مع لبنان أدت خلال الأشهر العشرة الماضية إلى اندلاع حرائق في 790 موقعا في الجليل والجولان.

وأضافت أن الحرائق أتت على 189 كيلومترا مربعا، وذلك بعد أن تعرضت هذه المناطق لما لا يقل عن 6500 قذيفة صاروخية أُطلقت من جنوب لبنان.

على صعيد متصل، قالت القناة العبرية إن جيش الاحتلال صعّد من هجماته في جنوب لبنان وبدأ ينقل قواته إلى الشمال بما في ذلك وسائل استخبارية. وأضافت أن الجيش يستعد للرد بقوة أكبر على الرشقات الصاروخية التي يطلقها حزب الله.