العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى تحدث الإعلام الاسرائيلي عن دوي إنفجارات في هذه بمستعمرة كريات شمونة وبالتالي نكون امام البيان الرابع عشر للمقاومة باستهدافه ورده على المواقع.

ولفت مراسلنا إلى أن أبرز المواقع التي استهدفتها المقاومة قاعدة عين زيتيم وقاعده ميرون للتحكم الجوي والاستخباراتي إضافه إلى أكثر من 12 موقع على طول الحافة اللبنانية الفلسطينية، ومنها مرابض المدفعية في خربه ماعر بصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الموجهة والمدفعية الثقيلة، كما أعلن “حزب الله” قصف تجهيزات تجسسية في مقر وحدة المراقبة، وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ونوّه مراسلنا الى أن آخر إحصاء لعدد الشهداء بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية قبل قليل ،هو 8 شهداء بينهم طفل يبلغ من العمر7 سنوات نتيجة الإعتداءات الاسرائيلية التي حصلت اليوم على بلدات طير حرفا وعيترون وميس الجبل وعيتا الجبل وبلدة معركة، اضافه الى القصف المدفعي الذي طاول معظم القرى الحدودية في العمق لناحية كونين وحانين في العمق الجنوبي اللبناني وتعرض مدينة الخيام لأكثر من قذيفة صاروخية ما أدى لاشتعال النيران بأكثر من منزل وبعض محطات الوقود في هذه البلدة.



يذكر أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت؛ إن صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان، أصابت قاعدة مراقبة جوية في جبل ميرون قرب الحدود اللبنانية الجنوبية.

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