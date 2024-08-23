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وزيرا خارجية إيران وسوريا يتفقان على مواصلة تنسيق المواقف بين البلدين

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

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