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عائلات الأسرى الإسرائيليين يشتكون نتنياهو لبايدن.. ماذا قالوا له؟!

عائلات الأسرى الإسرائيليين يشتكون نتنياهو لبايدن.. ماذا قالوا له؟!
السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على نتنياهو لإنهاء صفقة التبادل هذا الأسبوع.

العالم - الاحتلال

وقالت عائلات الأسرى في بيان، لبايدن : "إن نتنياهو يخدعكم ويفعل عكس ما يقول ويجب ألا تثقوا به".

وشددت عائلات الأسرى على أن نتنياهو يعرقل الصفقة بشكل ممنهج ويتصرف وفق مصالح سياسية، وهو مستمر في إجهاض صفقة التبادل بسبب شروطه خاصة ما يتعلق بمحور فيلادلفيا.

هذا وبحث المشاركون في المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى في القاهرة اليوم السبت مقترحات جديدة ويأتي ذلك بعدما أفادت الأمم المتحدة بتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ورصد إصابة بشلل الأطفال.

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