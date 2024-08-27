العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى استهداف قوات الإحتلال لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين في حي الزيتون شرق جنوب مدينة غزة، حيث استهدفت الطائرات الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين كانوا في إحدى الشوارع إرتقى إثر هذا الاستهداف3 شهداء وعدد من الاصابات تم نقلهم الى المشفى الاهلي المعمداني في مدينه غزة.

ونوّه مراسلنا الى استمرار عمليات القصف الإسرائيلي المدفعي في هذه المناطق بحي الزيتون تحديدا، والتي يتم قصفها بشكل واسع من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية في هذه المنطقة مع التوغل الاسرائيلي للآليات الاسرائيلية في محيط دوار الكويت وشارع ثمانية ويقوم الاحتلال بعمل حفريات وعمليات نسف وتدمير للمنازل وبالمربعات السكنية في محيط الكليه الجامعية وشارع ثمانية في مدينة غزة.

ولفت مراسلنا الى أنه في المحافظه الوسطى حيث مدينة دير البلح هذه المنطقة تشهد عمليات عسكرية كبيرة جدا وعمليات قصف من المدفعية الاسرائيلية المتوغلة في المناطق الشرقية وتقترب الى شارع صلاح الدين من المناطق الغربية له ، هذه المنطقه المخلاة غرب شارع صلاح الدين ومدخل ومشارف دير البلح.

حيث أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي عن اخلاء احدى المربعات السكنية واعتبارها منطقة عمليات عسكرية خطيرة ويتم استهدافها من قبل المدفعية الاسرائيلية والطائرات المسيّرة" كواد كابتر"، حيث هنالك انتشار للقناصة الاسرائيليين في مدخل ومحيط مدخل بلدة مدينة دير البلح وقنص أيا من المواطنين وأيا من التحركات المتواجدة في هذه المنطقة.

وأكد مراسلنا استهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية اليوم لسيارة تابعة لوكالة "الأونروا" وارتقاء شهيد وعدد من الاصابات، وتم إطلاق النار من قبل طائرات الكواد كابتر المسيرة تجاه سيارات الإسعاف التابعة للهلال الاحمر الفلسطيني التي كانت بجوار مركز تابع للهلال الاحمر الفلسطيني في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى.

وكان قد استشهد واصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي طال عدة مناطق في قطاع غزة، بينها الحي النمساوي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية باجراء تحقيق في الهجمات الإسرائيلية في غزة باعتبارها جرائم حرب.

وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك عنيفة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي شرقي خان يونس ودير البلح وسط قطاع غزة.



ونشرت سرايا القدس مشاهد من قصفها بالاشتراك مع فصائل المقاومة للمستوطنات الإسرئيلية والتحشدات العسكرية بالقذائف الصاروخية.

وأعلنت السرايا عن تفجيرها عبوة برميلية مزروعة مسبقا بآلية عسكرية اسرائيلية متوغلة بالقرب من دوار الدحدوح جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

كتائب شهداء الأقصى من جانبها أعلنت عن استهدافها بالقذائف والصواريخ تجمعات جنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرق دير البلح وخط الإمداد في موقع كيسوفيم.

واستهدفت قوات الشهيد عمر القاسم دبابة إسرائيلية شرقي حي الزيتون واشتبكت مع طاقمها ما أدى لوقوع جميع أفرادها بين قتيل وجريح وتدميرها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...