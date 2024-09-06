من يستطيع أن يحاكم كيان الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه؟!

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "بتوقيت الضفة" أشار عوض إلى أنه من لا يطيع أمريكا يتم ضربه، ومن لا يطيع أمريكا يفجّرونه من الداخل، ومن لا يطع أمريكا يحاصروه، وبالتالي فان الولايات المتحدة الامريكية لا تتقدم علينا بقواها الناعمة.

ولفت عوض إلى أن قوى أمريكا الناعمة ايضا تلعب دورا في تفكيكنا من الداخل، حيث أن الثقافة الأمريكية بكل أنواعها والسلع الأمريكية، فهم قادرون أن يفككوا ليس فقط من خلال دباباتهم، فهم يفككون بقواهم الناعمة حيث تشاهد كيف يحكمون من الداخل ومن الخارج، وهذا خطير جدا فهذه الإمبريالية المتوحشة التي وصلت حتى تقاتل الليبرالية.

ونوّه عوض إلى أن الليبرالية قد أصبحت لديهم متوحشة لأنها أصبحت لا تدافع عن نفسها إلا من خلال القوة، وبالتالي فإن القانون مع الأخلاق، يتساوى مع الناس، لكن المجرمين بدون أخلاق فالقانون يجعل الناس متساويين سواسية وهم لا يتساوون مع بعض، لذلك هم يفرضون علينا كيان الإحتلال الاسرائيلي ويفرض على الإحتلال ويفرضون أن نخضع للأمور التي يطلبونها ولكن من يحاكم"إسرائيل" لا أحد!، والذي يتقدم الآن للأسف للامام بشكل كبير هو المشروع الصهيوني الذي أصبح"حاخامي توراتي" فكل المشاريع في المنطقة تتراجع.

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