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مسيرات يمنية حاشدة تحت شعار "مع غزة والأقصى.. جهاد وثبات حتى النصر"

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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