وزير مغربي يأمر بإحضار الشيطان كشاهد للمحكمة مع بطاقة هويته

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ويضيف الكاتب في مقال نشر في صحيفة القدس العربي: "لكن، لو أن معاليه وقف عند هذا الحد لهان الأمر وانتهى الكلام، غير أن الروح الفكاهية المعتادة لديه غلبت على اللغة الرصينة المطلوبة في شخصية حكومية، فانتقل مباشرة إلى السخرية من حديث نبوي جاء فيه لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان".

ويتابع قوله بحسب القدس العربي: "لحظة وجود رجل وامرأة داخل بيت يُقال إن الشيطان ثالثهما، إذنْ أعطني بطاقة هوية الشيطان!" وأخذته العزة بالإثم فأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فلا بد للشيطان أن يحضر كشاهد للمحكمة في هذه الواقعة" ثم علق قائلا: "هذه ادعاءات خاوية"!

ويشير الكاتب : "هنا لاحت القشة التي قصمت ظهر البعير في تصريحات السيد الوزير، إذ وجد فقهاء في عبارة ادعاءات خاوية استهزاءً بكلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مثلما علق الداعية عبد الله نهاري في فيديو على قناته الخاصة، ملاحظًا أن تصريحات الوزير لم تُسئ فقط إلى المغاربة الذين يؤكد دستورهم على أن دين الدولة هو الإسلام، وإنما تسيء أيضا إلى ملياري مسلم في مختلف بقاع الكرة الأرضية".

وتوالت الانتقادات من لدن أصحاب قنوات "اليوتيوب" حيث رد الداعية الشاب حمزة الخالدي على كلام الوزير عبد اللطيف وهبي، بالقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" هو حديث شريف يوجد في منصة محمد السادس الإلكترونية للأحاديث النبوية… ومضى مخاطبًا الوزير انطلاقًا من البيت الشعري: "إن كنتَ لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم… إذا كنت لا تدري بأن هذا حديث، فلتتكلم في ما تحسنه، أو على الأقل كان عليك أن تسأل أهل العلم؛ أما إذا اعتبرت الحديث النبوي المذكور مجرد هراء وادعاءات، فذلك استهزاء برسول الله وجور على الشريعة".

وقال الكاتب: تعليقًا على قول الوزير الساخر: إن علينا أن نطلب بطاقة هوية الشيطان ونأمر بإحضاره إلى المحكمة كي يدلي بشهادته في موضوع اختلاء رجل بامرأة لا علاقة شرعية بينهما، اكد الداعية الخالدي: "إن شيطان الجن انتهت مهمته حين قاد الرجل والمرأة إلى غرفة مغلقة، وبقي شياطين الإنس" !

وبحسب القدس العربي لم تقتصر "معركة الوزير والشيطان" عند حد تعليقات الدعاة وما رافقها من سجال ديني، بل اتخذت كذلك طابعا سياسيا، إذ إن حزب "العدالة والتنمية" المغربي أصدر بيانا استنكر فيه بـ"أشد العبارات" ، "الخرجات المستهترة والمستفزة والتي لا تتوقف عند أي حد لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي كان آخرها مواصلة دفاعه عن العلاقات الرضائية واستهزائه بحديث نبوي شريف".

ونبه حزب "العدالة والتنمية" إلى "خطورة مثل هذه التصريحات التي تحتقر وتستهزئ بثوابت ومقدسات الدولة والمجتمع، والتي يُساءل ويُتابع حولها مواطنون عاديون بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر تدوينة أو منشور إلكتروني، بينما يقوم وزير في حكومة المملكة المغربية المسلمة بالاستهزاء بالحديث النبوي الشريف، وتنشر على الملأ كلمته المصورة والمسجلة على نطاق واسع ودون حسيب أو رقيب".

وعبر الحزب عن أسفه "للمكانة المتدنية والمنحطة التي وصل إليها منصب وزير العدل، في عهد هذا الوزير وهذه الحكومة، في الوقت الذي كان هذا المنصب المحترم يشغله في السابق كبار رجالات الدولة".

كما استغرب البيان "كيف لهذا الوزير أن يستمر في منصبه بالرغم من كل هذه التصريحات والمواقف" التي "تمس بثوابت البلاد وبمشاعر المواطنين، وقد أعفي قبله من الوزراء من لم يبلغوا معشار ما اقترفه من تصريحات مستفزة ومواقف غير مسؤولة وقرارات غير محسوبة العواقب".