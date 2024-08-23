شاهد/الزعفران والكباب الايراني في مباراة فريقي الوكرة والعربي!

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وخلال مباراة الوكرة والعربي التي انتهت بالتعادل السلبي 1-1، ارتكب لاعب فريق العربي خطأ عنيفا على خصمه "عبد الكريم حسن" الذي كان يلعب سابقا في فريق برسبوليس الإيراني، لكن الاخير نهض في دهشة دون أن يتعرض للأذى وواصل المباراة!

فأثار الامر دهشة معلق المباراة وقام بالثناء على المطبخ الإيراني والاكلات الشعبية الايرانية قائلا: عبد الكريم أكل الزعفران والكباب الإيراني( كباب كوبيده) والعدس وشيشلك في إيران عندما كان يلعب في فريق برسبوليس لكرة القدم وأصبح قويا ولا تتاثر عليه الاصابة".

وكان نادي الوكرة القطري تعاقد مع الظهير الأيسر عبدالكريم حسن، قادما من نادي برسبوليس الإيراني، في 2024/07/23 .

وكان حسن دافع معظم فترات مسيرته عن ألوان نادي السد بين عامي 2010 و2022، حيث شارك في 190 مباراة مسجلا 29 هدفا، قبل أن يتم التخلي عنه عقب نهائيات كأس العالم قطر 2022، ليلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبرا أن أسباب إبعاده غير قانونية.

وأُعلن عن إنهاء النزاع والتوصل إلى حل ودي بين الطرفين. وسبق للظهير الأيسر أن لعب في صفوف الجهراء الكويتي بداية موسم 2023-2024، بعد حصوله على بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولي، حيث خاض 14 مباراة قبل الانتقال إلى برسبوليس، ليتوج بلقب الدوري الإيراني الموسم الماضي.

وساهم اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، والذي اختير أفضل لاعب في آسيا عام 2018، بتتويج منتخب قطر بلقبي كأس آسيا عام 2019 في الإمارات وكأس الخليج عام 2014 في السعودية، كما ساهم بتحقيق السد لقب دوري أبطال آسيا عام 2011.