شاهد.. لحظة عثور الإحتلال على جثث 6 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

وأوضح جيش الاحتلال أن قواته استعادت السبت عدة جثث من القطاع، دون أن يسمح بنشر المزيد من التفاصيل.

المعارضة وجدت في الحادثة فرصة لتأييد موقفها في الانسحاب من محور فيلادلفيا ونيتساريم من اجل عودة المختطفين بغزة.

وهي نقطة خلاف وصلت إلى مواجهة حادة واشتباك كلامي غير مسبوق بين وزير الحرب يوآف غالانت ونتنياهو بعد تأييد الكابينت إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا بغزة كونه يعيق التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى

ووصف الإعلام الاسرائيلي في تصريحات لاذعة تخاذل نتنياهو في نجدة الأسرى بأنه قدمهم قربانا على مذبح فيلادلفيا.

فيما هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو، متهما إياه بالتضليل والانشغال بالمناورات السياسية، بينما يعاني الإسرائيليون من فقدان أبنائهم الذين ما زالوا قابعين في الأسر.

اما نتنياهو حاول التنصل من مسؤوليته عن مقتل الأسرى في غزة بتوجيه الاتهامات والتهديدات ل'حماس'

وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي:"من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا. سنطاردكم وسنقبض عليكم وسنصفي الحساب معكم، الجهود لتحرير المخطوفين متواصلة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي وحماس ترفض إجراء مفاوضات حقيقية".

وفي مؤشر على المأزق الذي يعيشه نتنياهو، دعت لجنة الشؤون الخارجية في'الكنيست الإسرائيلي'، رئيس وزراء الاحتلال إلى الاجتماع بها في أقرب وقت ممكن.

إذ رأت اللجنة أن الحكومة 'فشلت في تحقيق أهداف الحرب المعلنة، فضلا عن اتخاذ سلسلة من القرارات تعرض وضع كيان الاحتلال الإستراتيجي للخطر'.

من جهتها قالت حركة حماس إن بعض الأسرى الذين عثر على جثثهم كانوا ضمن قائمة الإفراج عنهم، وحملت الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤولية مقتلهم.

يأتي ذلك بينما تشتعل الساحات في الاراضي المحتلة احتجاجا على فشل نتنياهو في تأمين الإفراج عن الأسرى وقام المحتجون بقطع الطرق الرئيسة مطالبين بالتوصل إلى اتفاق فوري مع المقاومة الفلسطينية

فيما أعلن الاتحاد العام للعمال الإضراب العام اعتبارا من صباح الإثنين. وبالتالي توقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب.

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