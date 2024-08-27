جيش الاحتلال يقيل ضابطة كشفت دعوة قائد عسكري لتنفيذ إبادة في لبنان

العالم - خاص بالعالم

واعترفت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة مستوط في انفجار مسيرة انقضاضية أطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل.

كما كشف إعلام الاحتلال عن اختراق مسيّرات انقضاضية وأصوات انفجارات في' بيت هلل' والزاعو، إطلاق صافرات الإنذار في 16 مستوطنة وثكنة شمال فلسطين المحتلة خلال دقيقتين فقط.



واستهدفت ‌‏ ‌‏‌‏المقاومة ضمن عملياتها مبان يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة نطوعة وبمسيرات إنقضاضية التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في محيط ثكنة دوفيف وفي موقع العباد وأصابتها ‏إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها.



وأكدت صحيفة 'يديعوت أحرنوت أن رؤساء بلديات مستوطنات شمال فلسطين المحتلة قاطعوا اجتماعًا أمنيًا عقده قائد قيادة الشمال في جيش الاحتلال معربين عن غضبهم من تعامل الحكومة مع مستوطنات الشمال وساخرين مما أسماه الجيش ضربة استباقية لم تحقق شيئا.

وكشفت الصحيفة عن أن أكثر من2150 شخصا نقلوا إلى مستشفى صفد ومركز 'نهاريا' الطبي منذ بداية القتال على الجبهة الشمالية بسبب إصابتهم مباشرة بنيران المقاومة في لبنان.

وقال مركزالجليل الطبي أنه استقبل حتى الآن ما يقرب من الف وسبعمئة جندي جريح وثلاثة آلاف وخمسمئة جندي آخرين قدموا من الجبهة الشمالية بسبب أمراض أخرى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...