تفاصيل إطلاق حزب الله لأسراب المسيّرات على مقر قيادة بالجولان

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وأشار مراسلنا إلى كثافة العمليات التي شنتها المقاومة الاسلامية على قواعد ومواقع الإحتلال الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل والشمال الفلسطيني المحتل منوها بشن المقاومة الاسلامية عمليات نوعية على مستعمرة المطله مستهدفة اكثر من مبنى إستيطاني يتموضع فيه جنود للإحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى تدمير أحد المباني واشتعال النيران بالمباني الاخرى وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف جيش الإحتلال.

ولفت مراسلنا إلى أن المقاومة كانت قد استهدفت موقعي رويسات العلم والسمّاقة في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا المحتلتين، كما استهدفت خلال ساعات بعض الظهر تلال بطيحات وثكنة زرعيت ودوفيف وكفر يوفال، إضافة الى العملية التي شنتها المقاومة بأسراب من المسيّرات الهجومية على مقر فرقه الجولان 210، مستهدفة تموضعات وأماكن منامة ضباط وجنود الإحتلال في نفح.

ونوّه مراسلنا الى أن الاحتلال الاسرائيلي كان قد بدأ اعتداءاته منذ صباح هذا اليوم عند الساعة 5:15 تقريبا حيث شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية سلسلة كبيرة من الغارات العنيفة والقوية على بلده كفر كلا ، تعدّت السبع غارات، أدت الى تدمير أكثر من 8 الى 10 وحدات سكنية وتجارية على الخط الذي يمتد بموازاة الجدار بين كفر كلا ومستعمرات المطلة.

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