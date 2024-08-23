'مسلمات من أجل هاريس' تحل نفسها بسبب فلسطين

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وكتبت المجموعة في بيان: "لا يمكننا بضمير مرتاح، مواصلة العمل في "النساء المسلمات من أجل هاريس-فالز"، في ضوء هذه المعلومات الجديدة من الحركة غير الملتزمة، بأن فريق نائبة الرئيس هاريس رفض طلبهم بأن "يتولى متحدث أمريكي فلسطيني المنصة في المؤتمر الوطني الديمقراطي".

وقالت: "ندعو الله أن يتخذ فريق الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس هاريس القرار الصحيح قبل انتهاء هذا المؤتمر. من أجل مصلحة كل منا."

ويضم المؤتمر الديمقراطي 30 مندوباً غير ملتزم، كما أن زعماء حركة "غير ملتزمين"، التي دعت نائبة الرئيس هاريس والحزب الديمقراطي إلى الالتزام بحظر الأسلحة، كانوا يضغطون أيضاً على هاريس والديمقراطيين للسماح لفلسطيني بالتحدث في المؤتمر، وفقاً لصحيفة "ذا هيل".

وتفاوض المؤتمرون والمندوبون غير الملتزمين طوال الأسبوع بهذا الشأن، لكن في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس، وهو اليوم الأخير للمؤتمر، أعلن عباس علوية، أحد قادة حركة غير ملتزمة، أن مسؤولين في المؤتمر اتصلوا به وأبلغوه أنه لن يُسمح لأي فلسطيني بالتحدث خلال الحدث.

وبعد ذلك بدأ علوية ومنظمون ومحتجون آخرون من حركة "غير ملتزمين" اعتصاما أمام مقر المؤتمر في شيكاغو.

وقال علوية إنه ما زال ينتظر اتصالا من فريق هاريس أو مسؤولين ديمقراطيين للسماح لفلسطيني بالتحدث.

وتحدثت النائبات ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) ورشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان) وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري) عبر تطبيق فيس تايم مع المشاركين في الاعتصام وأعربن عن دعمهن، وانضمت النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) إلى المحتجين وجلست معهم. وخلال الاعتصام، أعلنت منظمة المسلمات من أجل هاريس-فالز عن خططها لحل نفسها.