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المقاومة الإسلامية في لبنان تنعى المجاهد حسن محمد شقير شهيدا على طريق القدس

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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