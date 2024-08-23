بوتين يتهم كييف بالتسبّب في كارثة نووية.. لهذا السبب!

العالم - خاص بالعالم

السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف كشف ان الرئيس فلاديمير بوتين قرر الرد خاصة بعد علم واشنطن المسبق بالهجوم الاوكراني، معلنا انه سيتم عقاب كييف بشدة على ما وصفه بالتصرف الطائش.

فمنذ اكثر من اسبوعين وتشن قوات كييف هجوما واسعا على المنطقة، طال المحطة النووية في كورسك، ليتهم بوتين اوكرانيا بمحاولة التسبب بحادث نووي مؤكدا ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الهجوم مع نيله وعد بارسال متخصصين لتقييم الوضع.

فيما اعلن الجيش الروسي مواصلة إلحاق خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية في منطقة كورسك وإحباط محاولاتها لتحقيق تقدم في عمق الأراضي. يواصل استهداف مواقع في شرقي اوكرانيا.

في المقابل، اعلن زلينسكي من منطقة سومي قرب كورسك سيطرة قواته على بلدة روسية اخرى، معتبرا ان هذا التحرك العسكري سينهي الحرب بشروط اوكرانية.

وقالت القوات الاوكرانية انها قصفت قاعدة جوية روسية في منطقة فولغوغراد واغرقت عبارة تجارية تنقل خزانات محملة وقود في ميناء روسي مقابل شبه جزيرة القرم.

ومع احتدام الهجمات والتصريحات المتبادلة عن تحقيق تقدم ومكاسب عسكرية يزور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي كييف لإجراء محادثات مع زيلينسكي وتبادل وجهات النظر بشأن حل سلمي للصراع وعودة السلام إلى المنطقة قريبا.

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