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المقاومة اللبنانية تستهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

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