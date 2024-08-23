شاهد.. الامراض الجلدية سلاح الاحتلال ضد اطفال قطاع غزة

العالم - مراسلون

افاد مراسل العالم ان الامراض الجليدية تنتشر بشكل كبير خاصة بين الاطفال، بسبب استمرار العدوان على غزة وما سببه من انتشار للاوبئة والامراض وقلة في ادوات النظافة الشخصية.

وقال اخصائي الجلدية بمستشفى كمال عدوان، عبدالرزاق شنن، ان " وزارة الصحة تفتقد بشكل كبير للعلاجات والقطاع الخاص والجمعيات لا يوجد ادوية في شمال قطاع غزة ، وبدأنا نعالج اطفال غزة بمراهم نسائية لا ترتبط بالعلاج لكن هذا هو ما يتوفر حاليا، هناك امراض جلدية كثيرة منتشرة بسبب مراكز الايواء ومياه الصرف الصحي الملوثة، المواد الحافظة التي يتناولها الاطفال".

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