الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رشقة صاروخية من 18 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الجليل

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :