عراقجي يتحدث هاتفيا مع نظيريه في دولتين عربيتين

العالم - إيران

وأكد عباس عراقجي" في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني "عبدالله بوحبيب" نهج الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواصلة دعم لبنان حكومة وشعبا ومقاومة هذه البلاد ضد اعتداءات الکیان الصهيوني.

وأعرب عن أمله في أن تستمر عملية تطوير وتعزيز العلاقات والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان.

من جانبه هنأ وزير الخارجية اللبناني "عبد الله بوحبيب"، خلال الاتصال، عباس عراقجي بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنى له التوفيق في هذه المسؤولية.

كما تبادل عراقجي وبوحبيب وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية في ظل استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الصهيوني في فلسطين، والاعتداءات الصهیونیة على لبنان.

في السياق شدد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، على استمرار نهج الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم سوريا والدول الداعمة للمقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وهنأ وزير الخارجية والمغتربين السوري "فيصل المقداد"، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني "عباس عراقجي"، بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنى له التوفيق في هذه المسؤولية.

ونقل المقداد تحيات الرئيس السوري "بشار الأسد"، إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي" وإلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مسعود بزشكيان".

وأكد وزيرا الخارجية خلال الاتصال، على أهمية دفع وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع، حيث شدد الوزير المقداد على أهمية ما أكدته القيادة الإيرانية الجديدة بشأن العمل الدؤوب لتحسين العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة.

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة تنسيق المواقف بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه قضايا المنطقة بما في ذلك متابعة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، وأدانا بشدة سياسة الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الكيان العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني دون أي رادع.

وأكد الجانبان استعدادهما لمواصلة المشاورات المشتركة في مختلف المجالات التي تهم البلدين.