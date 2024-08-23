صور/تحت امطار غزيرة..طوفان بشري بصنعاء تضامنا مع غزة

العالم _ اليمن

وللشهر الحادي عشر على التوالي تخرج في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات مسيرات مليونية أسبوعية في عشرات الساحات نصرة للشعب الفلسطيني وإسنادا لغزة.

وعلى الرغم من الأجواء الماطرة بغزارة إلا أن أكبر ميادين صنعاء امتلأ كما في الأسابيع السابقة بحشود مليونية جاءت ملبية لدعوة قائد حركة انصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي مؤكدة مواصلة نصرة وإسناد غزة، حاملة الأعلام اليمنية والفلسطينية، ورايات الحرية واللافتات الداعية إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية.

وهتفوا بشعارات منها (في غزة قتل ومذابح.. والدور الأمريكي واضح)،(في غزة آيات الله.. تتجلى برجال الله)،(أمريكا وبني صهيون.. مجرمون مجرمون)،(شعب فلسطين والقسام.. أنتم معجزة الإسلام.. فعليكم مليون سلام)،(من يخذل غزة لن يسلم.. وسيندم والله سيندم)،(لن يعذر في الأمة واحد.. ما دامت تسمع وتشاهد)،(يا عرب يا مسلمين من يخذل شعب فلسطين.. ليس من الأمة والدين).

وتوعد المشاركون كيان الاحتلال بالرد على جرائمه، مجددين وقوفهم مع غزة، مرددين هتافات (لا ترهيب ولا ترغيب.. يمنع منا تل أبيب.. والرد أكيد وقريب)،(إقلق منتظرا وتعذب.. فالرد القادم يتخصب.. كاللمح سيأتي أو أقرب)،،(الدين عطاء وجها.. إما نصر أو استشهاد)،(الجهاد الجهاد.. حي حي على الجهاد)،(يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين)،(يا غزة واحنا معكم أنتم لستم وحدكم)،(فوضناك فوضناك.. يا قائدنا فوضناك).

وحثوا علماء المسلمين على أداء واجبهم الديني والأخلاقي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية للشهر الحادي عشر على التوالي بيد أعداء الأمة.