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وكالة بحرية بريطانية: 3 حرائق على متن ناقلة نفط بعد تعرضها لهجوم قبالة اليمن

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

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