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5 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال قطاع غزة

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

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