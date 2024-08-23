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9 شهداء بقصف الاحتلال شمال قطاع غزة وفي خان يونس ورفح

9 شهداء بقصف الاحتلال شمال قطاع غزة وفي خان يونس ورفح
الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، بقصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات لمواطنين فلسطينيين شمال قطاع غزة، فيما استشهد 5 آخرون على الأقل وأصيب آخرون بجروح، في وقت سابق اليوم بقصف الاحتلال مدينتي خان يونس ورفح.

العالم -فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، قالت مصادر طبية إن مسعفين نقلوا 3 شهداء من منطقة عزبة عبد ربه شرق بلدة جباليا، وشهيد من منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال القطاع، عقب استهداف قوات الاحتلال لمواطنين في المنطقتين.

وفي مدينة خان يونس، استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منطقة قيزان أبو رشوان جنوب المدينة، كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف منزل يعود لعائلة جاد الله في منطقة الحاووز في مخيم خان يونس.

أما في مدينة رفح، فقد استشهد شابان إثر قصف استهدف المدينة، ونقلا إلى مجمع ناصر الطبي، فيما نسف الاحتلال منازلا قرب مسجد العودة وسط المدينة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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