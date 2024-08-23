الهاجس الإسرائيلي في انتخابات الرئاسة الأمريكية..تطورات الحرب في اوكرانيا

العالم - بانوراما

ووصفت كيان الاحتلال بأنه حليف رئيسي للولايات المتحدة الامريكية كما اعلن منافسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب نفس الموقف وقال انه سيواصل الدعم وانه سيعمل على توسيع كيان الاحتلال ومده بكل مايريده للقضاء على حركة حماس حسب وصفه. ويمثل كيان الاحتلال الامريكي هاجس كبير في السياسة الامريكية والانتخابات بشكل عام. وتعتبر امريكا اكبر داعم لكيان الاحتلال وشريك في جرائمه التي يرتكبها في فلسطين ويمثل كيان الاحتلال مجموعات ضغط كبيرة ومهمة في امريكا وتسعى هذه المجموعات الى تسخير واشنطن وامكانيتها في خدمة الصهيونية العالمية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول:زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العاصمة الأوكرانية كييف في اول زيارة لسياسي هندي رفيع المستوى الى اوكرانيا منذ استقلالها وتاتي هذه الزيارة بعد عامين ونصف العام على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وعقب أسابيع على هجوم مضاد أوكراني داخل روسيا وقال مودي في تصريحات انه لا يمكن حل أي مشكلة في ساحة المعركة مضيفا أن الهند تدعم الحوار والدبلوماسية لإرساء السلام والاستقرار في أقرب وقت. هذا واشتدت المعارك في منطقة كورسك واعلنت السلطات الروسية إسقاط مسيرة اوكرانية بالقرب من منشأة تخزين الوقود النووي في محطة كورسك النووية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.