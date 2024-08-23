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إعلام الاحتلال: نحو 75 صاروخا أطلق من لبنان تجاه شمال "إسرائيل" منذ صباح اليوم

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

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