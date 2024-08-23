الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ الزكزاكي: طوفان الأقصى منذ إنطلاقه كان انتصارا لغزة

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :