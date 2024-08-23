مقتل جندي للاحتلال وجرح 7بينهم 4 بحالة حرجة بمعارك غزة

العالم - الاحتلال

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان جيش الاحتلال اعترف في بيان له بمقتل جندي وإصابة أربعة بجراح خطيرة وثلاثة جنود أخرين وصفت جراحهم بالمتوسطة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجندي قتل جراء انفجار عبوة ناسفة في معارك بحي الزيتون في مدينة غزة.

وأشارت الى أن الجنود الذين انفجرت بهم القنبلة كانوا في مهمة تفجير مبانٍ تمهيدًا لتوسيع ممر نيتساريم في منطقة الزيتون.

واضافت هيئة البث الإسرائيلية ان الجيش يعتقد أن جنودا تعرضوا لكمين وجرى رصدهم بكاميرا قبل تفجير قنبلة زرعت في المكان.

ووفقا للمعطيات التي نشرها جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، فإن 696 جنديا قتلوا في قطاع غزة، بينهم 333 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر.

وأشارت معطيات الجيش، إلى أن هذه الأرقام تشمل فقط الجنود الذين سمح بنشر أسمائهم.