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جيش الاحتلال: أكثر من 100 صاروخ أطلقت منذ الصباح من لبنان على شمال فلسطين

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

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