الصحة العالمية تطالب بوقف عمليات الإخلاء لتنفيذ حملة التطعيم بغزة

العالم _ فلسطين

وقال “غيبريسوس” في تدوينة على حسابه في منصة “إكس”، رصدها المركز الفلسطيني للإعلام، “أشعر بقلق بالغ إزاء التأكيد بأن طفلاً يبلغ 10 أشهر غير حاصل على التطعيم في دير البلح بغزة، أصيب بمرض شلل الأطفال للمرة الأولى منذ 25 عاماً”.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها بدأوا على الفور العمل على جمع ونقل عينات من الأطفال في غزة لفحصها في مختبر معتمد لدى منظمة الصحة العالمية في المنطقة.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى أن تسلسل الجينوم أكد أن الفيروس مرتبط بـ “فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني”، الذي تم اكتشافه في العينات البيئية التي تم جمعها من مياه الصرف الصحي بغزة في يونيو/حزيران الماضي.

وبين “غيبريسوس” أن حالة الطفل المصاب بشلل أسفل ساقه اليسرى مستقرة، وأنه نظرا لارتفاع خطر الإصابة بالمرض في غزة ومحيطها فقد قررت وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة ويونيسيف تنفيذ حملة تطعيم على مرحلتين لوقف انتقال الفيروس.

كشف أن آلاف الأشخاص لا يزالون يهجرون قسراً في منطقتي خان يونس ودير البلح بسبب أوامر الإخلاء المتكررة التي تصدرتها إسرائيل، وبالتالي هناك خطر الإصابة بشلل الأطفال.

وأكد “ادهانوم” أن هذا الوضع يزيد من الصعوبات الجسدية والنفسية التي يواجهها الأطفال بقطاع غزة وأضاف قائلاً “لا يوجد أحد أو مكان آمن في غزة، لم يعد أمام الناس أي خيارات تقريبا بعد نزوحهم بشكل متكرر للعثور على مأوى ورعاية صحية وغيرها من الخدمات في بيئة مزدحمة ومليئة بالتحديات بالفعل”.

وأشار إلى أن قرارات الإخلاء التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي قريبة من النقاط الطبية والمستشفيات في المناطق المتضررة؛ مما يتسبب في خطر تعطل هذه المرافق الصحية بسبب انعدام الأمن وعدم الوصول الآمن.

وشدد على ضرورة منع عمليات الإخلاء، “بأي ثمن”، مؤكدا أن “سكان غزة بحاجة إلى الحماية والكرامة بشكل عاجل، وليس النزوح المتكرر”.