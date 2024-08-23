بالفيديو.. توافد مكثف للزائرين مع اقتراب موعد زيارة الاربعين

العالم - مراسلون

واكد مراسلنا ان الوضع الامني جيد، وهناك انتشار امني كبير والطرق مفتوحة ما عدا بعض الطرق القريبة من الحرم الحسيني بسبب كثافة حركة الزائرين، مشيرا الى ان المواكب الخدمية تقدم الخدمات على مدار الـ24 ساعة.

وبين مراسلنا ان هناك مواكب حسينية كثيرة لزائرين من خارج العراق تنتشر على الطرق المؤدية لكربلاء المقدسة، لافتا الى ان مطار النجف الاشرف استقبل اكثر 1200 رحلة منذ الاول من صفر وحتى اليوم وهؤلاء الزائرين توافدوا لاداء الزيارة الاربعينية.

هذا ويواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه التدفق على مدينة كربلاء المقدسة فيما لم يبق الا يومان على موعد الزيارة الاربعينية. وأعلنت العتبتان الحسينية والعباسية تسجيل أكثر من اثني عشر ألفا وسبعمئة واثنين وخمسين موكبا عزائيا وخدميا وأضافت أن أكبر المواكب المشاركة هذا العام هي من إيران وتركيا والكويت وباكستان والهند وأميركا وبريطانيا، وأشارت الى أنه تم تسجيل مواكب جديدة من روسيا وكندا والصين وبعض الدول الأوروبية.ويقدم موكب الإمام الرضا عليه السلام على طريق الزائرين الخدمات المختلفة للوافدين من مدينة النجف الأشرف باتجاه كربلاء المقدسة.

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