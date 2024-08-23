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بالفيديو.. فلسطين حاضرة في الوجدان الشعبي

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال الاكاديمي والباحث الاسلامي الشيخ علي الخزاعي، ان الاحتلال والاستعمار مهما استخدم من التكتلات المأجورة من حزب الشيطان لا يستطيع الصمود في اي زمان من الازمنة وفي اي مكان امام الشعوب الحرة الابية التي لازالت تجتمع مع الامام الحسين في كربلاء المقدسة في مكان وزمان واحد وبزي واحد وتحت شعار وقيادة مركزية واحدة هيهات منا الذلة.

العالم - خاص العالم

واشار الشيخ علي الخزاعي في حوار خاص لقناة العالم الى ان رسالة الجماهير في العراق وكل الدول التي احتلت وفلسطين وقطاع غزة هي رسالة الاباء والكرامة والشموخ والصمود، والمنطقة تبين لنا ان الاحتلالات السابقة انسحبت وان البقاء للصمود الحسيني.

واضاف ان رسالة الامام الحسين عليه السلام في كل بقعة من بقاع العالم التي تعاني من سوط الجلاد وهيمنة الماكنة العسكرية المحتلة انه "من رأى سلطانا جائرا، مستحلا لحُرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغيّر [عليه] بقول ولا فعل، كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله"، لذلك فان من محاسن الحرب ان 100 عام السايكس بيكوية التي راهن المستعمر والمحتل فيها على رهان القومية والطائفية كلها سقطت بدليل ان فلسطين في الوجدان الشعبي عموما والشيعي خصوصا.

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