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بلدية كريات شمونة تطلب من السكان المتبقين في المدينة البقاء في المناطق المحمية

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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