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مصادر عبرية: إصابة قاعدة عسكرية في كريات شمونه بعدد من الصواريخ

الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

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