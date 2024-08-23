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صواريخ حزب الله تصيب قاعدة جوية لجيش الإحتلال

صواريخ حزب الله تصيب قاعدة جوية لجيش الإحتلال
الجمعة ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد جيش الإحتلال الإسرائيلي، أن صاروخين لحزب الله أصابا قاعدة وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بالقرب من جبل ميرون صباح الجمعة، بعد انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

العالم - لبنان

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فُعلت أجهزة الإنذار في منطقة الجليل الأعلى وميرون صباح الجمعة، وأفادت وسائل إعلام لبنانية لاحقًا بإصابة مباشرة للقاعدة، والتي أعلن حزب الله مسؤوليته عنها لاحقًا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن صواريخ مضادة للدبابات أصابت قاعدة المراقبة الجوية، لكن القدرة الوظيفية ونظام الكشف عن الهجوم الجوي في القاعدة استمرا في العمل.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه لم تقع إصابات داخل القاعدة، ويحقق الجيش الإسرائيلي في الحادث.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على "خلية إرهابية" متمركزة في منطقة طير حرفا في جنوب لبنان.

وذكرت التقارير أن الخلية كانت تخطط لإطلاق قذائف باتجاه إسرائيل، وفقا لجيرزواليم بوست.

كما أفادت التقارير أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أهدافاً في مزارع شبعا في جنوب لبنان.

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة وجيش الإحتلال من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.

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