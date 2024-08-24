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رئيس المكسيك يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون دول أمريكا

رئيس المكسيك يتهم الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون دول أمريكا
السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

اتهم الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الولايات المتحدة بممارسة "سياسة التدخلات" في دول القارة الأمريكية.

العالم - الأميرکيتان

وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "منذ سنوات طويلة تمارس الولايات المتحدة سياسة التدخلات في أمريكا بأسرها، منذ أن وضعوا عقيدة مونرو وأعلنوا أن أمريكا للأمريكيين، بقصد أن أمريكا هي الولايات المتحدة وليس الجزء الآخر من القارة".

وتابع: "منذ فترة طويلة كانوا يحددون السياسة في دول القارة وكانوا يعينون رؤساء ويطيحون بهم حسب رغبتهم، وتوغلوا في دول وأقاموا دولا جديدة وكيانات عميلة لها".

وأعاد إلى الأذهان أن المكسيك تعرضت للتوغل مرتين و"خسرت نصف أراضيها بعد الضربة الأولى".

وجاءت تصريحات الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته بعد أن انتقد السفير الأمريكي في مكسيكو كين سالازار خطط الحكومة لاعتماد انتخابات مباشرة للقضاة، معتبرا أن ذلك "يمثل مخاطر جدية" على الديمقراطية في المكسيك وقد يسمح لعصابات المخدرات باستغلال القضاة لخدمة مآربها.

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