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مصادر فلسطينية:قصف مدفعي شرق مخيم المغازي وبلدة المصدر ودير البلح وسط القطاع

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

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